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Зоозащитники ищут хозяина хаски, которую зверски убили в Челябинске
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Зоозащитники ищут хозяина хаски, которую зверски убили в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Зоозащитники просят челябинцев помочь им в поисках владельца собаки породы Сибирский хаски, которую на берегу реки Миасс растерзал живодёр, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Хозяин собаки, по словам судветэксперта, вероятнее всего, проживает в частном секторе. Возможно — недалеко от места преступления — сквера по Университетской набережной. Поэтому надо расклеить как можно больше объявлений, чтобы найти его.
«Сейчас проводится судветэкспертиза, убийца под стражей. Все костры вблизи места трагедии — это обычные отдыхающие люди. Не поднимайте ненужную панику!» — призывает горожан сотрудники приюта для животных «БиМ».
Напомним, 9 апреля гуляющие в лесополосе дети наткнулись на молодого человека, который зверски задушил, отрезал лапы и срезал шкуру с хаски. Прибывшая на место полиция после опроса отпустила живодёра. На следующий день он вернулся, чтобы завершить кровавое дело, но встретил зоозащитников, которые решили похоронить собаку. В результате неравнодушные граждане добились задержания преступника.
Тот в свою очередь признался не только в содеянном, но и в убийстве других собак. По словам парня, мясо животных он сдавал в ларьки быстрого питания.
«Полицией возбуждено уголовное дело, — уточнили зоозащитники из челябинского приюта «БиМ». — Бедный пес, сколько боли он перенёс… »
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