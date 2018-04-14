Зоозащитники ищут хозяина хаски, которую зверски убили в Челябинске

Зоозащитники просят челябинцев помочь им в поисках владельца собаки породы Сибирский хаски, которую на берегу реки Миасс растерзал живодёр, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Хозяин собаки, по словам судветэксперта, вероятнее всего, проживает в частном секторе. Возможно — недалеко от места преступления — сквера по Университетской набережной. Поэтому надо расклеить как можно больше объявлений, чтобы найти его.

«Сейчас проводится судветэкспертиза, убийца под стражей. Все костры вблизи места трагедии — это обычные отдыхающие люди. Не поднимайте ненужную панику!» — призывает горожан сотрудники приюта для животных «БиМ».

Напомним, 9 апреля гуляющие в лесополосе дети наткнулись на молодого человека, который зверски задушил, отрезал лапы и срезал шкуру с хаски. Прибывшая на место полиция после опроса отпустила живодёра. На следующий день он вернулся, чтобы завершить кровавое дело, но встретил зоозащитников, которые решили похоронить собаку. В результате неравнодушные граждане добились задержания преступника.

Тот в свою очередь признался не только в содеянном, но и в убийстве других собак. По словам парня, мясо животных он сдавал в ларьки быстрого питания.

«Полицией возбуждено уголовное дело, — уточнили зоозащитники из челябинского приюта «БиМ». — Бедный пес, сколько боли он перенёс… »