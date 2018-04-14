Проект «Бережливое правительство» в Северной Осетии улучшил работу министерств в семь раз

"Есть желание сделать работу госоргана эффективнее и продуктивнее на благо жителей республики. Несмотря на короткий срок — прошло всего три месяца с начала старта проекта, уже можно говорить о конкретных результатах. Эффективность работы ведомств улучшилась по ряду показателей в два, а то и в семь раз", — сказал Арженцов.

В настоящее время к проекту «Бережливому правительству» присоединились министерства образования и науки , ЖКХ, труда и социального развития, здравоохранения, промышленности и транспорта, экономического развития, строительства и архитектуры, управление республики Северная Осетия-Алания по информационным технологиям и связи, администрация главы и правительства республики, администрация местного самоуправления Владикавказа и т. д.

По словам Битарова, руководство Северной Осетии рассматривает «Бережливое правительство» в качестве эффективного механизма, направленного на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда.