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Поликлинику республиканского онкодиспансера построят в Мордовии
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Поликлинику республиканского онкодиспансера построят в Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. Глава республики напомнил, что сейчас в Саранске строится поликлиники онкодиспансера.
«Строительство поликлиники онкодиспансера имеет особое значение. Республика должна активно подключиться к реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, принятие которой инициировал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию», — пояснил Владимир Волков.
Глава републики поручил минздраву оперативно завершить разработку госпрограммы развития здравоохранения на республиканском уровне. «Среди приоритетов в ней должны быть обозначены увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а главное — повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи», — заключил Владимир Волков.
Фото: сайт главы Мордовии
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