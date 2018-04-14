Московская область выполнит программу по обеспечению коммунальной техникой в течение 3 лет — Хромушин

Московской области стартовал месячник благоустройства региона. На площади выстроилось около 300 единиц техники — поливальные машины, погрузчики, автовышки.

Красногорск, Мытищи, Люберцы, По словам министра ЖКХ Евгения Хромушина, после парада технику отправят в крупные муниципалитеты — Химки Подольск . Эти машины позволяют убирать все дороги — и муниципальные, и крупные, и средние.

Хромушин добавил, что Подмосковье не испытывает недостатка в мобильной, высокотехнологичной технике. Благодаря этому областные дороги удается держать в порядке.

Мы все территории можем убирать эффективно и в срок убирать

— Евгений Хромушин.

При распределении техники в 2014 году предпочтение в первую очередь отдавалось тем, кто подал заявки. В 2015-16 годах акцент был сделан на сельских поселениях и муниципальных образованиях, где техники не было совсем. В этот период закупались многофункциональные трактора, которые используются как для уборки снега, так и для поливки улиц. В 2017 году в Московской области были приобретены вышки для обрезки деревьев, борьбы с сосульками и починки фонарей.

Министр заявил, что обеспеченность техникой в Московской области составляет 68%. В течение трех лет программу планируют выполнить на 100%.

В ноябре 2017 года мы вышли на цифру 1019 единиц. Сегодня это 68% от регламента, который должен быть. Нам осталось 30% техники обеспечить. Я думаю, что за три года мы эту программу полностью закончим

— Евгений Хромушин.