В Сосновом Бору приступили к долгожданному ремонту дорог

На улице Комсомольской в Сосновом Бору начался долгожданный ремонт дорог. Председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник лично встречал первую машину с горячим асфальтом. Общая площадь планируемых работ согласно сметной документации составляет 13 550 м2. Объем выделенного из местного бюджета финансирования — 10 миллионов рублей.

По словам Даниила Винника, 11 апреля заработал асфальтобетонный завод в Кронштадте , откуда везут асфальт в Сосновый Бор — как для аварийного, так и запланированного ремонта. Планируемые адреса работ:

Копорское шоссе (промзона);

ул. Набережная;

пр. Героев (от ул. Красных Фортов до ул. Молодежная);

пр. Александра Невского (от ул. Солнечная до ул. Петра Великого);

ул. Афанасьева (от пр. Героев до ул. Парковая, от д. №31 по ул. Ленинградская до ул. Академика Александрова);

ул. Солнечная (разворотный круг);

пересечений ул. Ленинградская и ул. 50 лет Октября;

пересечение ул. Петра Великого и ул. Комсомольская.

Окончательные же адреса будут установлены после заключения контракта на вышеуказанные работы. Что касается устранения аварийных ям во внутриквартальных проездах, эти работы будут выполняться силами СМБУ «Спецавтотранс» после устранения аварийных дефектов покрытия на центральных улицах города.

Попали в планы и два проезда — Соборный и Копорского полка. Ремонт Соборного проезда коснется не только покрытия автомобильной дороги, которое составляет 4 875 м2, но и прилегающих к нему элементов обустройства — плиточного покрытия тротуаров вдоль проезда, с заменой бортовых камней по обеим сторонам проезда и по занижению пешеходных переходов. Стоимость работ составляет примерно 7 725 800 руб.

На проезде Копорского полка бордюры менять не будут, а вот дорожное покрытие на площади 3 633,8 м2 отремонтируют. Стоимость работ 3 188 341, 85 руб.