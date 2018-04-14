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Минфин поддерживает проект по глубокой переработке алюминия в Хакасии на фоне санкций
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Минфин поддерживает проект по глубокой переработке алюминия в Хакасии на фоне санкций 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложение региональных властей организовать глубокую переработку алюминия в Хакасии на фоне санкций против "Русала".
В ходе пленарного заседания, закрывающего Красноярский экономический форум, заместитель главы Хакасии Андрей Новоселов озвучил наиболее важные проблемы развития промышленности региона: развитие Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) для увеличения поставок угля из республики и организация глубокой переработки алюминия на ее территории.
"Русал присутствует и в Красноярском крае, и в Хакасии. На сегодняшний день внешнеэкономическая позиция сложная, нам хотелось бы делать глубокую переработку алюминия, чтобы она здесь оставалась у нас", — подчеркнул Новоселов.
Заместитель министра финансов Андрей Иванов ответил, что его ведомство «поддерживает» эту идею.
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