Названы сроки наведения порядка на улицах Крыма 

Правительство республики Крым приняло решение проводить экологические субботники в рамках акции «Сделаем Крым чистым» еженедельно. Работы продлятся до 1 июня. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«Такие мероприятия несут в себе много пользы: субботник — это не только наведение чистоты и порядка, но и хороший, правильный пример для окружающих, для подрастающего поколения», — отметил Юрий Гоцанюк.
На субботники приглашаются все желающие симферопольцы и крымчане. Они могут наводить порядок возле своих домов, на улицах сёл и городов. К слову, субботник проходит уже сегодня. В Симферополе мероприятия стартовали в 9 часов утра. Горожане работают вдаль реки Салгир, в лесных зонах и ряде крупных улиц.
Напомним, с 14 апреля стартовали субботники в Саранске, где готовятся к проведению чемпионата мира по футболу.
Фото с сайта правительства республики Крым.