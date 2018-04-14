Ещё
Названы сроки наведения порядка на улицах Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки наведения порядка на улицах Крыма 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство республики Крым приняло решение проводить экологические субботники в рамках акции «Сделаем Крым чистым» еженедельно. Работы продлятся до 1 июня. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«Такие мероприятия несут в себе много пользы: субботник — это не только наведение чистоты и порядка, но и хороший, правильный пример для окружающих, для подрастающего поколения», — отметил Юрий Гоцанюк.
На субботники приглашаются все желающие симферопольцы и крымчане. Они могут наводить порядок возле своих домов, на улицах сёл и городов. К слову, субботник проходит уже сегодня. В Симферополе мероприятия стартовали в 9 часов утра. Горожане работают вдаль реки Салгир, в лесных зонах и ряде крупных улиц.
Напомним, с 14 апреля стартовали субботники в Саранске, где готовятся к проведению чемпионата мира по футболу.
Фото с сайта правительства республики Крым.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Путин поручил ужесточить наказание за нападения на медиков Союзник США отказался наносить удар по Сирии «Будет ли противостояние между Тулеевым и Цивилевым? Нет, оно уже идет!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1082
Сирия отбивалась от атаки «Буками»986
«Оскорбление президента России неприемлемо»124
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»118
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН156
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение