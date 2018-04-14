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С понедельника по пятницу в Ростове будут отключать свет
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С понедельника по пятницу в Ростове будут отключать свет 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Следующая рабочая неделя начнется с массовых отключений света. Сотни ростовчан из разных районов города останутся без электроэнергии из–за технических работ.
В понедельник, 16 апреля, с 09:00 до 17:00 приостановится подача электроэнергии на ул. Штахановского, 20, 20/1, 22, 24; в пер. Александровский спуск, 1–161, 2–158; пер. Водопроводном, 2, 102–104, 3–7; пер. Ветреном; пер. Глазунова, 3–29, 28–36; на ул. Красносельской, 9–15, 22–36; ул. Кустанайской, 1–79, 2–80; ул. Миллеровской, 1–67, 2–72; ул. Мичуринской, 24–56, 65–91; ул. Развилинской, 35–79, 36–80; ул. Ровенской, 1–25, 2–26; ул. Толмачева, 1–73, 12–90.
Также 16 апреля останутся без электричества жители пер. Аэроклубовского, 1–15, 2–12; ул. Войкова, 44–64; пер. Корабельного, 1–11, 2–16; ул. Набережной, 203–283; ул. Судостроительной, 3–9, 4–14; ул. Циолковского, 79–283, 144–158.
В этот же день, но уже с 10:00 до 16:00 не будет света в домах № 73д, е и № 75 д, е, ж на просп. 40 лет Победы.
16 апреля с 09:00 до 18:00 приостановится электроснабжение на ул. Социалистической, 60, 66, 61, 69; просп. Буденновском, 26 и в пер. Соборном, 19.
Также в понедельник с 09:30 до 18:00 не будет электричества на ул. Б. Садовой, 62, 64 и ул. Социалистической, 77.
16 апреля с 10:30 до 15:00 выключат свет на ул. Московской, 53, 55, 55а, 57, 59 и ул. Темерницкой, 50.
C 16 по 17 апреля с 09:00 до 17:00 обесточат ул. Красную, 30–80, 49–97; просп. Стачки,122–156; ул. 6-ую Кольцевую, 93а, 93/1, 93/2, 82–84; ул. Фестивальную, 12, 12а.
А с 16 по 20 апреля также с 09:00 до 17:00 отключат электричество на ул. Ереванской, 12–28; ул. 30-й линии, 2–8, 1–11; ул. 31-й линии, 1–7, 2–8; ул. 32-й линии, 1–17, 2–22; 1-й улице; 2-й улице; 3-й улице; 4-й улице; 5-й улице; ул. Красноаксайской, 2–18; ул. 43-й линии, 16–48, 17–29; ул. 41-й линии, 26–52, 23–47; ул. 39-й линии, 35–77, 80–92; ул. 2-й Пролетарской, 77–89, 56–66.
Во вторник, 17 апреля, с 09:00 до 17:00 не будет света на ул. Штахановского, 20, 20/1, 22, 24; ул. Мурлычева, 27–53, 24–46; ул. 16й линии, 16–32, 11–39; ул. Майской, 20/7, 15–21; ул. 14-й линии, 19–46; ул. Авиационной, 1–25, 2–24; ул. Выгодской, 1–17, 2–22; ул. Калинина, 50–76; в пер. Квартальном, 11–17, 18–24; на ул. 6-й Кольцевой, 2–32, 3–51; ул. Крайней, 9–17; ул. Мадояна, 46–58, 58а, 65–83; ул. Осипенко, 1–11, 2–14; ул. Профсоюзной, 121–171; ул. Разина, 56–70; в пер. Энтузиастов, 1–17, 2–18; на ул. Новостроевской, 173–219, 182–230; ул. Книжной, 177–217, 196–248; в пер. Гарибальди, 35–81, 28–78; пер. Руднева, 59–73, 54–78; на ул. Погодина, 20/2, 20/3; ул. Ларина 43/1, 43/2.
В тот же день с 10:00 до 16:00 без электричества останутся жители просп. 40 лет Победы, 73д, е и просп. 40 лет Победы, 75 д, е, ж.
17 апреля с 09:00 до 12:00 обесточат ул. Добровольского, 24, 24/1, 26, 28, 30, 30/1, 30б; рынок «Шайба»; ул. Королева, 10, 10/1, 10/3, 12, 10/1, 10а, 16б.
В среду, 18 апреля, с 09:00 до 17:00 приостановится электроснабжение на ул. Авиационной, 27–31; ул. Выборгской, 19–49, 22–66; в пер. Глазунова, 1–15, 2–26; на ул. Запорожской, 1–63, 2–36, 42; ул. Калинина, 65–67, 74–76; в пер. Коротком, 1–9, 2–12; на ул. Крайней 1–15, 2–26; ул. Красносельской, 1–21, 2–26; ул. Мадояна, 77–81, 81а, 81д; ул. Малаховской, 1–19, 2–18; ул. Разина, 19–43, 74–86; ул. Рижской, 69–75, 84–86; в пер. Таймырском, 1–17, 2–10; на ул. Толмачева, 8–10; ул. В. Пановой, 1–23, 8–32; ул. Коммунальной, 25–39, 26–40.
Также 18 апреля с 09:00 до 16:00 света не будет на ул. Добровольского, 8/1,8/2,8/3; ул. Волкова,3/4; ул. Комарова, 7/4, 9/5 и в школе № 104.
В этот же день с 09:00 до 12:00 отключат электричество на ул. Орбитальной, 54, 56а, 58; ул. Беляева, 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58.
В четверг, 19 апреля, с 09:00 до 17:00 останутся без света жители просп. Шолохова, 60–84; ул. 14-й линии, 65–71; пер. Лечебного, 1–27, 2–28; просп. Буденновского, 91/ 258, 93/ 291, 97; ул. Катаева, 242–258, 275, 291, 293; ул. Черепахина, 213–243, 204; пер. Островского, 143; 145.
В тот же день с 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет на ул. Тельмана, 55–71, 36, 58; ул. Лермонтовской, 90, 92, 93–117; ул. Города Волос, 25, 35; в пер. Газетном, 111–115; пер. Семашко, 98–106.
19 апреля с 09:00 до 12:00 без электричества придется сидеть жителям домов № 41, 41б, 43/2, 43/36 на просп. Космонавтов.
В пятницу, 20 апреля, приостановится подача электроэнергии в пер. Белозерском, 11–19, 16–18; на ул. Благодатной, 2–20, 5–23; в пер. Вагайском, 1–25, 2–22; на ул. Вольской, 1–11; в пер. Выгодском, 1–17, 2–16; пер. Вязовском, 1–15, 2–32; пер. Дивном, 1–13, 2–14; пер. Еланском, 1–27, 2–20; пер. Елецком, 1–19; пер. Знаменском, 1–19, 2–20; пер. Кислородном, 2–8, 7–15; на ул. Лесопарковой, 45–49, 56–58.
Также 20 апреля, но уже с 09:00 до 13:00 не будет света на ул. Жмайлова, 21, 21а, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 23/3; просп. Стачки 220, 222а, 224, 226 под. 3, 226а.
Сотни ростовчан оставались без света на этой неделе.
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