Нестандарт. Прокуратура Красновишерска постановила приобрести в стоматологию недостающее оборудование

В феврале 59.ru рассказывал, что в единственной бесплатной стоматологии Красновишерска не хватает нужных медикаментов и оборудования. После того как мы посетили Красновишерскую ЦРБ, на ситуацию обратили внимание краевой Минздрав и прокуратура Красновишерского района. В стоматологию привезли обезболивающее, пломбировочный материал и светильник, а прокуратура постановила больнице приобрести хирургическое кресло, которого нет в стоматологии уже много лет.

В конце февраля в стоматологию привезли ультракаин и пломбировочный материал, а в марте — новый светильник. Проблемой оставалось отсутствие кресла: стоматологии нужно хирургическое, но там давно стоит ортопедическое, 1986 года выпуска. После публикации 59.ru прокуратура Красновишерского района проверила лечебное учреждение и обязала больницу приобрести нужное кресло.

— Было установлено, что в кабинете стоматолога используется ортопедическое кресло, не предусмотренное стандартом оказания медицинских услуг, — пояснили в прокуратуре. — После проверки прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на медицинское учреждение обязанности оборудовать кабинет стоматологии хирургическим креслом. Иск принят к производству судом.

59.ru обратился за комментарием в Министерство здравоохранения.

— Все закупки оборудования, необходимого для работы в рамках ОМС, стоимостью до 100 тысяч рублей, медицинские организации приобретают самостоятельно, — пояснили 59.ru в ведомстве. — Если цена оборудования превышает указанную сумму, то закупка осуществляется за счёт средств краевого бюджета. Кресло можно приобрести, не выходя за эти рамки.

Связаться с главным врачом Красновишерской ЦРБ 59.ru не удалось. Мы следим за ситуацией.