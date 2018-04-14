Рынок недвижимости Канады охлаждается

По данным исследования Royal LePage, в первом квартале 2018-го средняя стоимость жилья в Канаде составила $480 400. При этом больше всего подорожали апартаменты — на 10,3% до $331 830, а средняя стоимость двухэтажного частного дома выросла за год на 5,7% до $567 850, пишет Mansion Global.

Замедлению рынка в Канаде способствовало ужесточение кредитной политики банков из-за правительственных мер. В январе 2018 года вступили в силу новые правила по регулированию ипотечных кредитов.

Уже в марте 2018-го число проданных домов и квартир упало на 22,7%, по данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA). Это стало самым низким показателем за четыре года. К тому же цены на жилье опустились на 10,4% по сравнению с мартом 2017 года.

Кстати, замедление на канадском рынке жилья распространяется и на аренду.