Проектный офис для макрорегиона «Енисейская Сибирь» создадут после майских праздников

"Мы договорились создать сразу после майских праздников своего рода проектный офис с представителями всех этих компаний, всех финансово-промышленных групп, чтобы мы могли в течение лета предусмотреть создание своеобразного координирующего механизма и, если будет необходимо, выйти на некий документ федерального уровня, который бы закрепил эти минимальные управленческие функции", — сказал Усс.

Проект «Енисейская Сибирь» предусматривает реализацию в течение десяти лет крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.