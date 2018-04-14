Проектный офис для макрорегиона «Енисейская Сибирь» создадут после майских праздников 

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Проектный офис для макрорегиона «Енисейская Сибирь», который объединит инвестиционные проекты Красноярского края, Хакасии и Тувы, будет создан сразу после майских праздников. Об этом заявил журналистам по итогам Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
"Мы договорились создать сразу после майских праздников своего рода проектный офис с представителями всех этих компаний, всех финансово-промышленных групп, чтобы мы могли в течение лета предусмотреть создание своеобразного координирующего механизма и, если будет необходимо, выйти на некий документ федерального уровня, который бы закрепил эти минимальные управленческие функции", — сказал Усс.
Проект «Енисейская Сибирь» предусматривает реализацию в течение десяти лет крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.