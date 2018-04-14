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Парад коммунальной техники проходит в Реутове
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Парад коммунальной техники проходит в Реутове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Реутове дали старт параду коммунальной техники. Субботник открыл глава города и председатель областной думы Игорь Брынцалов.
Игорь Брынцалов отметил, что автопарк техники в области обновляется регулярно. Так, изначально в 2015 году планировали закупать по 130 новых машин каждый год, однако на деле получается в два раза больше.
Каждый год даем старт такому месячнику по уборке. В прошлом году в субботнике приняло участие 1 300 000 человек. В этом году, надеюсь, станет еще больше. Более тысячи единиц спецтехники была передана в разные муниципалитеты. Надеюсь, эта работа продолжится
— Игорь Брынцалов.
Сами коммунальщики отмечают, что работать и убирать улицы стало проще — сейчас техника более мобильная, ей легче управлять. Например, для уборки теперь не нужно использовать
две-три  машины. Достаточно одной многофункциональной, которая уберет и листву, и пыль.
Глава города Станислав Каторов отметил, что субботники пройдут и во дворах, и в общественных пространствах. Чистоту после зимы будет наводить весь город.
Всего в городе 100 единиц спецтехники, часть сегодня на площади. В этом году мы участвуем в программе и продолжаем получать новую спецтехнику. Вышли с предложением закупить автовышки высотой 30 метров, чтобы обрезать деревья.
— Станислав Каторов, глава Реутова.
В скором времени техника поедет по улице перед зданием администрации, а потом отправится на точки. Участники парада должны охватить весь город. Помогать машинам будут жители Реутова: трудовые отряды, студенты, школьники. Субботник продлится до 16 часов.
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