Парад коммунальной техники проходит в Реутове

Реутове дали старт параду коммунальной техники. Субботник открыл глава города и председатель областной думы Игорь Брынцалов

Игорь Брынцалов отметил, что автопарк техники в области обновляется регулярно. Так, изначально в 2015 году планировали закупать по 130 новых машин каждый год, однако на деле получается в два раза больше.

Каждый год даем старт такому месячнику по уборке. В прошлом году в субботнике приняло участие 1 300 000 человек. В этом году, надеюсь, станет еще больше. Более тысячи единиц спецтехники была передана в разные муниципалитеты. Надеюсь, эта работа продолжится

— Игорь Брынцалов.

Сами коммунальщики отмечают, что работать и убирать улицы стало проще — сейчас техника более мобильная, ей легче управлять. Например, для уборки теперь не нужно использовать

две-три машины. Достаточно одной многофункциональной, которая уберет и листву, и пыль.

Глава города Станислав Каторов отметил, что субботники пройдут и во дворах, и в общественных пространствах. Чистоту после зимы будет наводить весь город.

Всего в городе 100 единиц спецтехники, часть сегодня на площади. В этом году мы участвуем в программе и продолжаем получать новую спецтехнику. Вышли с предложением закупить автовышки высотой 30 метров, чтобы обрезать деревья.

— Станислав Каторов, глава Реутова.

В скором времени техника поедет по улице перед зданием администрации, а потом отправится на точки. Участники парада должны охватить весь город. Помогать машинам будут жители Реутова: трудовые отряды, студенты, школьники. Субботник продлится до 16 часов.