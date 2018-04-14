Брынцалов дал старт месячнику благоустройства в Реутове

Перед запуском месячника состоялся парад коммунальной техники — в Реутове представлено более 40 единиц, а по всему региону более 1,5 тысяч. Брынцалов вместе с главой муниципалитета осмотрели коммунальную технику города и пообщались с ее водителями. Далее состоялся торжественный старт месячника благоустройства. В нем приняли участие порядка 2 тысяч горожан.

«Как показывает практика прошлых лет, жители Реутова с энтузиазмом отзываются на такие инициативы. И эта активность — главное свидетельство того, что всем нам небезразлична судьба города, мы готовы вкладывать свои силы в улучшение его облика, делать его современным и успешным», — сказал Брынцалов.

Он также напомнил, что месячник благоустройства проводится ежегодно в соответствии с областным законом «О благоустройстве в Московской области» и в текущем году проходит с 14 апреля по 14 мая, но, безусловно, основные работы будут завершены до Дня Победы — 9 мая.