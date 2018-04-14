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Брынцалов дал старт месячнику благоустройства в Реутове
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Брынцалов дал старт месячнику благоустройства в Реутове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Реутове стартовал месячник благоустройства, на главной улице города старт месячнику дали спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава города Станислав Каторов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Перед запуском месячника состоялся парад коммунальной техники — в Реутове представлено более 40 единиц, а по всему региону более 1,5 тысяч. Брынцалов вместе с главой муниципалитета осмотрели коммунальную технику города и пообщались с ее водителями. Далее состоялся торжественный старт месячника благоустройства. В нем приняли участие порядка 2 тысяч горожан.
«Как показывает практика прошлых лет, жители Реутова с энтузиазмом отзываются на такие инициативы. И эта активность — главное свидетельство того, что всем нам небезразлична судьба города, мы готовы вкладывать свои силы в улучшение его облика, делать его современным и успешным», — сказал Брынцалов.
Он также напомнил, что месячник благоустройства проводится ежегодно в соответствии с областным законом «О благоустройстве в Московской области» и в текущем году проходит с 14 апреля по 14 мая, но, безусловно, основные работы будут завершены до Дня Победы — 9 мая.
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