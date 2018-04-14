Лауреаты XV церемонии вручения наград и премий Фонда им. Ивана и Андрея Баташевых

Ивана и Андрея БаташевыхОбъединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва ) провела XV церемонию вручения наград и премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых лучшим сотрудникам предприятий ОМК по итогам 2017 года.

Всего в 2018 г. предприятия ОМК выдвинули на присуждение Баташевской премии 53 кандидата и семь рабочих бригад. В результате отбора экспертной комиссией в составе членов правления компании и директоров предприятий на церемонии были представлены финалисты и названы имена победителей в 11 номинациях.

Высшей Баташевской награды — первой премии и золотой медали удостоен управляющий директор Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав ОМК) Александр Барыков за высочайшие достижения в области развития производственной системы. Второй премией и серебряной медалью в этом году награждены руководитель службы производственно-технической экспертизы ОМК Сергей Нефедов за вклад в создание системы целеполагания и повышение эффективности производства и директор по стратегии продаж ОМК Вадим Сахарнюк за повышение эффективности работы в области управления цепочками поставок продукции.

«Поздравляю вас с нашим главным корпоративным праздником — вручением премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых. За 15 лет мы аплодировали более чем 600 лауреатам и номинантам, а экспертный совет рассмотрел свыше 2 тыс. кандидатур. Представляете, какое огромное количество достойных профессиональных людей работает в нашей компании! Очень горжусь нашими достижениями и признателен каждому из вас! И отдельное спасибо — почетным гостям, благодаря которым наша церемония приобретает особую торжественность», — отметил в финале премии председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых

Лауреаты XV церемонии вручения наград и премий Фонда им. Ивана и Андрея Баташевых

«Лучший рабочий трубного производства» — Михаил Рубцов , бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции второго трубного цеха Выксунского металлургического завода

«Лучший рабочий машиностроительного производства» — Алексей Шерстобитов, вальцовщик стана горячей прокатки Чусовского металлургического завода

«Лучший рабочий металлургического производства» — Дмитрий Сарафанов, токарь-карусельщик колесопрокатного цеха Выксунского металлургического завода

«Лучший рабочий сервисных подразделений» — Илфат Бакиров, слесарь-ремонтник службы главного механика Альметьевского трубного завода

«Лучший инженер» — Дмитрий Рингинен, заведующий лабораторией имитации металлургических процессов Выксунского металлургического завода

«Лучший по профессии» — Роман Дёшин, руководитель проектов Выксунского металлургического завода

«Лучший руководитель производства» — Евгений Залётин, начальник трубоэлектросварочного цеха №2 Выксунского металлургического завода

«Лучший коммерсант» — Ирина Давыдюк, старший менеджер по продажам труб крупным нефтяным компаниям Выксунского металлургического завода

«Лучшая бригада» — Бригада смены «В» участка нарезки труб трубоэлектросварочного цеха №5 Выксунского металлургического завода (сменный мастер: Олег Тумаков

«За особые заслуги» — Федор Туваев, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Выксунского металлургического завода

Вторая премия — Сергей Нефедов, руководитель службы производственно-технической экспертизы Объединенной металлургической компании

Вторая премия — Вадим Сахарнюк, директор по стратегии продаж Объединенной металлургической компании

Первая премия — Александр Барыков, управляющий директор Выксунского металлургического завода

Справка

Премия Фонда Баташевых вручается с 2004 года. Это одна из самых важных корпоративных традиций ОМК. Награждение самых достойных сотрудников компании позволяет улучшать мотивацию и уровень вовлеченности коллектива, что помогает повышать эффективность и, как следствие, оказывает положительный эффект на результаты производства и развивает корпоративную культуру.

Премию получают самые достойные сотрудники, которые демонстрируют выдающиеся успехи в работе, являются лучшими в своем деле, вносят значительный вклад в развитие компании. За 15 лет существования премии ее лауреатами стали более 300 человек.

Промышленники Иван и Андрей Баташевы в середине XVIII века сумели за короткое время построить в центральной России несколько крупных железоделательных заводов, в том числе в Выксе. Эти заводы стали промышленным символом своей эпохи.

В этом году премия вручалась в следующих номинациях:

Лучший рабочий трубного производства

Лучший рабочий машиностроительного производства

Лучший рабочий металлургического производства

Лучший рабочий сервисных подразделений

Лучший инженер

Лучший по профессии

Лучший руководительпроизводства

Лучшийруководитель

Лучший коммерсант

Лучшая бригада

Первая премия

Вторая премия

За особые заслуги

В семи из 10 основных номинаций лауреатами стали сотрудники Выксунского металлургического завода. Они одержали победу в категориях: «Лучший рабочий трубного производства», «Лучший рабочий металлургического производства», «Лучший инженер», «Лучший руководитель производства», «Лучший по профессии», «Лучший коммерсант» и «Лучшая бригада». Кроме того, в специальной номинации «За особые заслуги» награду получил председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ВМЗ Федор Туваев. Он отмечен за большой личный вклад в развитие социальной политики предприятия. Главной награды церемонии — Первой премии и золотой медали удостоен управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.