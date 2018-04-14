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«Наша задача ‐ чтобы все силы и средства были мобилизованы». Губернатор МО открыл месячник благоустройства
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«Наша задача ‐ чтобы все силы и средства были мобилизованы». Губернатор МО открыл месячник благоустройства 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
14 апреля в Подмосковье стартовал месячник благоустройства. Мероприятие началось с парада коммунальной техники, который открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главная задача — максимально быстро восстановить чистоту и опрятность городов и муниципалитетов после зимнего периода.
«Более 10 тысяч единиц, более 25 тысяч человек. Это наша передовая армия дорожников и работников, которая приступает активно к месячнику благоустройства. Весна наступает, вступает в свои права и наша задача после зимнего периода восстановить чистоту, опрятность городов и для этого нам надо хорошо потрудиться. Наша задача — чтобы все силы и средства были мобилизованы», — сообщил губернатор региона.
Глава области напомнил, что в Подмосковье традиционно организуют общеобластной субботник. Он пройдет 21 апреля. Андрей Воробьев пригласил всех жителей Московской области принять участие в мероприятии.
В каждом городе каждая семья может выйти на субботник в своем дворе и внести свою лепту. Мне кажется, это очень добрая, хорошая традиция. Мы все любим нашу страну, наше Подмосковье и прекрасно, когда оно чистое и опрятное. Поэтому я надеюсь, что этот месячник по благоустройству объединит большое количество людей — и тех, что этим профессионально занимается, и тех добровольцев, которые выйдут из своих квартир
— Андрей Воробьев.
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