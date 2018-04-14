В конце 2018 года в Мурманской области может пройти слет социальных бизнесменов Севера

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Второй форум для предпринимателей, ведущих социальный бизнес в условиях севера, как ожидается, состоится в 2018 году в Мурманской области . Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник управления благотворительных программ департамента социальной политики горно-металлургической компании «Норильский никель» Игорь Сухотин на Красноярском экономическом форуме.

"Мы надеемся, что слет пройдет в этом году и, скорее всего, он пройдет в Мурманской области, скорее всего, это будет конец года", — сказал Сухотин после форсайт-сессии, посвященной вопросам развития социального предпринимательства.

Первый слет экспертов, а также бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством, прошел в Норильске 22-23 ноября в 2017 году. Форум собрал предпринимателей Норильска и ряда других северных городов. Сообщалось, что форум станет ежегодным.

"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди.