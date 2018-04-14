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В конце 2018 года в Мурманской области может пройти слет социальных бизнесменов Севера
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В конце 2018 года в Мурманской области может пройти слет социальных бизнесменов Севера 

ТАСС 50 минут назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Второй форум для предпринимателей, ведущих социальный бизнес в условиях севера, как ожидается, состоится в 2018 году в Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник управления благотворительных программ департамента социальной политики горно-металлургической компании «Норильский никель» Игорь Сухотин на Красноярском экономическом форуме.
"Мы надеемся, что слет пройдет в этом году и, скорее всего, он пройдет в Мурманской области, скорее всего, это будет конец года", — сказал Сухотин после форсайт-сессии, посвященной вопросам развития социального предпринимательства.
Первый слет экспертов, а также бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством, прошел в Норильске 22-23 ноября в 2017 году. Форум собрал предпринимателей Норильска и ряда других северных городов. Сообщалось, что форум станет ежегодным.
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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