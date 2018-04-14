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Умер режиссер Милош Форман
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Умер режиссер Милош Форман
Lenta.ru
49 минут назад
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Суть Событий
Американский кинорежиссер Томаш Форман умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
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