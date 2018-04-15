Ещё
Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Ушел из жизни Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки», передает ФБА «Экономика сегодня».
Милош Форман, обладатель двух престижных кинопремий «Оскар» за работу над картинами «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», получивших приз в главной номинации «лучший фильм года» в 1975 и 1984 годах соответственно, скончался в возрасте 86 лет.
О кончине режиссера сообщили чешские СМИ. Свои главные киноработы Форман снял после того, как эмигрировал из Чехословакии, где начал свою карьеру, в США.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, кто станет новым Терминатором Создатель "Новичка" назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей Восточную часть Средиземного моря признали опасной зоной для полетов
 Ещё 60 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль239
Штайнмайер встал на защиту России300
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова176
Лондон введет санкции против российских олигархов374
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем7
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение