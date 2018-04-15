Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман 

Ушел из жизни Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки», передает ФБА «Экономика сегодня».
Милош Форман, обладатель двух престижных кинопремий «Оскар» за работу над картинами «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», получивших приз в главной номинации «лучший фильм года» в 1975 и 1984 годах соответственно, скончался в возрасте 86 лет.
О кончине режиссера сообщили чешские СМИ. Свои главные киноработы Форман снял после того, как эмигрировал из Чехословакии, где начал свою карьеру, в США.