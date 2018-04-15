Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Милош Форман, обладатель двух престижных кинопремий «Оскар» за работу над картинами «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», получивших приз в главной номинации «лучший фильм года» в 1975 и 1984 годах соответственно, скончался в возрасте 86 лет.