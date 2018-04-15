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Скончался режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман
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Скончался режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, передает ТВ Центр.
Обладатель двух премий «Оскар» за лучший фильм года ушел из жизни 13 апреля после непродолжительной болезни, сообщила его супруга.
Милош Форман начал свою карьеру в Чехословакии. После подавления движения «Пражской весны» 1968 года он эмигрировал в США, где снял два фильма, которые стали обладателями «Оскара» в главной категории «лучший фильм года». Это были «Пролетая над гнездом кукушки» (пять премий «Оскар») и «Амадей» (1984, восемь премий «Оскар»).
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