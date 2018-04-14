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Укрминздрав предупреждает: сериалы США полезны для здоровья
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Укрминздрав предупреждает: сериалы США полезны для здоровья 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
До сих пор первой по важности после родного языка у врачей считалась латынь. Но на Украине теперь все иначе. Английский, английский и еще раз английский. Такой лозунг перед докторами незалежной выбросил их дорогой Минздрав. Его новейшая рекомендация — полюбить медицинские сериалы производства США. Смотреть их в оригинале — это «приятное занятие и полезный формат обучения», сообщает ведомство на своей страничке в Facebook.
Чему же обучаться? Да, видимо, всему. «Вы запомните много новых слов и фраз», в том числе из «медицинской терминологии», вам будет интересно увидеть, как «герои сериалов ведут диалоги с пациентами», — уговаривает Минздрав своих подопечных. И, конечно, предлагает правильные «препараты».
Первый — незабвенный «Доктор Хаус». Анонс к сериалу развернутый, с любовью к Хью Лори в главной роли. Но и с указанием, на что именно должен обратить внимание украинский лекарь: «Команда врачей пытается установить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики»! На втором месте в минздравовской афише «Анатомия Грей» с пометкой: «Иногда — „Анатомия страсти“» (это уж кому что нравится забивать в поисковой строчке). Здесь тоже подсказано, на чем сосредоточиться зрителю с медицинским дипломом: «Врачи ежедневно проводят сложные хирургические операции»! И так далее. Закрывает «великолепную семерку» один не американский, а затесавшийся британский сериал. Это «Доктор Мартин», его надо смотреть с критическим отношением. Потому что, как гласит рекламное сопровождение, Мартин «не умеет ладить с людьми, раздражает пациентов». Украинские врачи такими быть, конечно, не должны.
Но с чего вдруг они должны тренироваться в английском, на котором с роду не выписывали и не будут выписывать рецепты, а уж тем более — общаться с рядовыми больными согражданами? Наверное, для того чтобы понимать логику своего начальника — и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун (американки с украинскими корнями, уроженки Детройта). А еще лучше, чтобы и действовать так же, как она: следить за новейшими веяниями американской и европейской медицины и внедрять их опыт. По мере возможностей. То есть то, что дешево или вовсе бесплатно.
Например. Ссылаясь на вот этот «опыт западной медицины», министр посоветовала «мочить Манту» и не применять при лечении гриппа противовирусные препараты. Украинская интернет-газета «Вести» предположила, что недалек тот день, когда Минздрав незалежной, идя ноздря в ноздрю с Минздравом США, заговорит о медицинской пользе марихуаны. Идею эту уже «провентилировали» в украинской врачебной среде. К счастью, нашелся терапевт, который сказал о нецелесообразности легализации марихуаны на Украине. Правда, аргумент привел не совсем «по профилю»: «население фактически все время находится в состоянии стресса, и наркотики не являются решением проблемы». А вы думали, все так просто: намочил Манту, покурил марихуану, и никакой грипп тебе не страшен?..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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