Уход за саженцами в уезде Шицянь

Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля / Синьхуа / — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь