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Уход за саженцами в уезде Шицянь
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Уход за саженцами в уезде Шицянь 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Уезд Шицянь /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — Работники производственного экопарка «Чанжун» в волости Гожун уезда Шицянь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни окучивают свежие саженцы и принимают меры против насекомых-вредителей. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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