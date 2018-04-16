Шеф Пентагона отговорил Трампа бомбить российские объекты в Сирии

В итоге министру обороны США Джеймсу Мэттису , с самого начала призывавшего к сдержанности, удалось убедить Трампа выбрать умеренный вариант, предусматривающий нанесение ударов только по объектам, имевшим отношение только к химическому оружию.

Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения.

Третий был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты.

В случае реализации третьего варианта пострадали бы и российские ПВО в Сирии. Кстати, изначально глава Белого дома был настроен на самый жесткий сценарий удара, пишет американское СМИ.

Напомним, ночью в субботу США, Франция Великобритания нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71.

Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.