Ещё
Шеф Пентагона отговорил Трампа бомбить российские объекты в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шеф Пентагона отговорил Трампа бомбить российские объекты в Сирии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Президент США рассматривал три различных варианта применения силы в отношении Сирии. Был среди них и удар по российским объектам ПВО в арабской республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
В итоге министру обороны США Джеймсу Мэттису, с самого начала призывавшего к сдержанности, удалось убедить Трампа выбрать умеренный вариант, предусматривающий нанесение ударов только по объектам, имевшим отношение только к химическому оружию.
Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения.
Третий был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты.
В случае реализации третьего варианта пострадали бы и российские ПВО в Сирии. Кстати, изначально глава Белого дома был настроен на самый жесткий сценарий удара, пишет американское СМИ.
Напомним, ночью в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71.
Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.
Российская Газета: последние новости
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" растет из-за Сирии МИД пообещал не затягивать с ответом на американские санкции Врио губернатора Кузбасса отправил в отставку четырех заместителей
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты856
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа170
Глава Франции выдвинул обвинение России848
За Асада: понедельник начинается с санкций264
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение