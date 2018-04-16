Шеф Пентагона отговорил Трампа бомбить российские объекты в Сирии 

Президент США рассматривал три различных варианта применения силы в отношении Сирии. Был среди них и удар по российским объектам ПВО в арабской республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
В итоге министру обороны США Джеймсу Мэттису, с самого начала призывавшего к сдержанности, удалось убедить Трампа выбрать умеренный вариант, предусматривающий нанесение ударов только по объектам, имевшим отношение только к химическому оружию.
Второй вариант расширял список целей за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения.
Третий был нацелен на то, чтобы полностью сломить обороноспособность вооруженных сил арабской республики, не затрагивая правительственные объекты.
В случае реализации третьего варианта пострадали бы и российские ПВО в Сирии. Кстати, изначально глава Белого дома был настроен на самый жесткий сценарий удара, пишет американское СМИ.
Напомним, ночью в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71.
Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.