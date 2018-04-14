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Как девичья память рушила мужскую жизнь
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Как девичья память рушила мужскую жизнь 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Выражение «девичья память» пришло к нам из далёкой древности и обозначает короткую память. Обладательницы девичьей памяти легко забывали обязательства перед бывшими возлюблёнными и легко находили новых.
У каких людей память девичья?
Называя чью-то память девичьей, люди подразумевают забывчивость и легкомысленность обладателя. Девичьей памятью характеризуются люди, не помнящие своих заверений и обещаний, не способные учится даже на собственных ошибках, которые постоянно наступают на одни и те же грабли. Обладатели девичьей памяти — рассеянные, ненадежные люди, которым окружающие не доверяют важные дела.
У этого фразеологизма есть синонимы: «куриная память», «дырявая голова», «безпамятлив, как кукушка» и так далее. Основное отличие этих выражений от «девичьей памяти» в том, что в них нет характерной негативной коннотации по гендерному принципу.
Выражение настолько точно отражало поведение ветреных девушек, и прижилось в языке на века.
Но короткая память и любвеобильность присуща не только молодым представительницам прекрасного пола. Женщины в возрасте, да и многие мужчины также являются обладателями «девичьей памяти». Поэтому фразеологизм употребляется вне возрастных и гендерных рамок.
Откуда пошло выражение «девичья память»
Кроме представления о плохой памяти девушек, существует версия, что выражение приобрело своё негативное значение через сравнение способности к запоминанию молодух с памятью замужних женщин. Взрослые семейные женщины более ответственно относятся к своим словам и поступкам, чем незамужние девушки, на них завязан быт, здоровье домочадцев, и они по определению более серьёзны, чем не обременённые семьей.
Подчёркивает фразеологизм и эмоциональную сферу — женщины чаще проявляют свои эмоции и соответственно, чаще говорят «в сердцах» и делают то, о чём позже жалеют. В психологии этот феномен называют «вытеснением», когда человек забывает неудобные или неприглядные собственные слова или поступки.
Но так ли плоха такая память? Ведь она характеризует, в том числе и отходчивых, незлопамятных людей.
Этиологию выражения «девичья память» некоторые филологи возводят к пословице «Девкин волос долог, а ум и память коротки». Но большинство исследователей считают, что фразеологизм о девичьей памяти более древний и образовался в результате усечения пословицы «девичья память парня забыла».
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