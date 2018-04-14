Нотариус Светлана Зотова работает в соответствии с законом и совестью

Упрощение процедуры

Нотариальные действия в Большечерниговском районе, где проживает около 18 тыс. жителей, оказывает один человек. Вот уже почти 20 лет должность нотариуса занимает Светлана Зотова. По ее словам, все это время система российского нотариата постоянно растет и совершенствуется. Важнейшим направлением работы нотариусов было и остается развитие электронных технологий в нотариальной деятельности.

Сегодня, после того как с 2018 г. был осуществлен переход на регистрацию всех нотариальных действий в единой информационной системе нотариата РФ , для граждан существенно упростилась процедура оформления договоров, доверенностей, согласий, наследства и других документов. «Теперь нотариус сам запрашивает необходимую информацию для того, чтобы выдать документ, — констатирует Светлана Зотова. — Ответственность за свою работу мы всегда несли и несем высокую, в том числе и материальную. А с введением единой информационной системы нам нужно быть еще более собранными и активными, чтобы максимально сократить сроки выполнения нотариальных действий».

Работа не из простых, ведь сейчас у нотариусов очень широк перечень услуг, предоставляемых различным слоям населения. Сегодня нет необходимости, например, срочно приезжать в Большую Черниговку из Санкт-Петербурга для продажи квартиры, находящейся в Большой Черниговке. Появился такой вид нотариального действия, как равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу и электронного документа — документу на бумажном носителе. Таким образом, доверитель может направить через нотариуса выданную доверенность на продажу недвижимого имущества своему поверенному, который находится в другом городе.

Законодательством предусмотрена обязательная нотариальная форма: договор ренты и пожизненного содержания с иждивением, сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, сделки по распоряжению недвижимым имуществом на условиях опеки, брачные договоры, в обязательной нотариальной форме заключается соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака.

Нотариально удостоверенное согласие супругов требуется и на сделки по распоряжению имуществом, право на которое подлежит государственной регистрации.

Нелегкая работа

Обращений к нотариусу в сельской местности, конечно, меньше, чем в городе. Но без помощников, скрупулезно собирающих информацию из различных источников и ведущих реестр нотариальных действий, ему не обойтись. В конторе у Светланы Зотовой два секретаря-референта — Елена Сахаровская и Маргарита Бухмарова. Ввиду того, что в нотариальной конторе нет IT-специалиста, референтам приходится самостоятельно изучать технические нюансы работы единой информационной системы. Таким образом, на плечи помощников ложится колоссальная ответственность, ведь одно неверное нажатие кнопки на клавиатуре может привести к потере информации.

Светлана Зотова и ее помощники отмечают, что в последнее время очереди перед кабинетом нотариуса заметно сократились. Хотя количество обращений осталось примерно тем же. Объяснить это можно не только внедрением дистанционной системы оказания нотариальных услуг, ведь она только-только набирает обороты. Не зря же говорят, что у людей, которые не просто профессионально относятся к своей работе, а с душой, стараясь понять каждого человека, приходящего к нему со своей наболевшей проблемой, и дело ладится быстрее. Светлана Зотова считает, нотариус должен добросовестно выполнять свою работу, находить индивидуальный подход к человеку, задать ему правильные вопросы, чтобы логически выстроить разъяснение действующего законодательства. Таким образом, она работает в полном соответствии с присягой нотариуса, которая гласит: «Обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку».

Бесплатная помощь

В нотариальном сообществе региона сложилась традиция оказывать бесплатную юридическую помощь населению. Ведет такую практику и нотариальная контора Большечерниговского района. «В 2017 году мы приняли участие в проведении Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи, Всероссийского дня правовой помощи детям, Единого дня оказания бесплатной юридической помощи в рамках совместной с ассоциацией юристов России акции, — рассказывает Светлана Зотова. — С радостью участвуем в жизни подрастающего поколения. Встречаемся с учащимися школ, рассказываем о своей профессии, об истории нотариата, знакомим их с сутью нашей работы. Эти встречи помогают школьникам в выборе профессии».

Светлана Зотова, нотариус Большечерниговского района:

— Независимо от того, в селе или в городе работает нотариус, он должен быть внимательным, грамотным, уравновешенным и человечным. Общий язык нужно найти с каждым посетителем — и огорченным потерей близкого, и агрессивно настроенным. Убеждена, чем больше добра человеку дашь, тем больше получишь обратно.