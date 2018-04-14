Травы и чаи из Тувы планируется реализовывать в аэропорту Красноярска 

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Травы и чаи из Тувы, известной своими экологическими и целебными растениями, планируется реализовывать в аэропорту Красноярска. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).
"Договорился с руководителем аэропорта «Красноярск». На его территории может быть открыта точка по реализации наших трав, чаев, бадов", — сказал Кара-оол.
По его словам, продажи можно развивать не только в виде киосков, это может быть целый сервис с упаковкой багажа и отправкой его по назначению, чтобы покупатель «не был обременен вопросами перетаскивания грузов».
Тува является одним из самых экологически чистых мест России. Многие растения, собранные здесь в высокогорье, обладают целебными свойствами. Сбор трав осуществляется в период максимальной концентрации в них полезных микроэлементов.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.