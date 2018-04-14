«Норникель» поддержал почти 50 бизнес-проектов в рамках школы социального предпринимателя

Компания реализует проект школы социального предпринимателя в Норильске и в Таймырском районе Красноярского края. Программа включает теоретические основы социального предпринимательства, бизнес-планирования, а также практические навыки составления организационного и финансового планов, ведения инвестиционного анализа, проводятся встречи с успешными социальными предпринимателями, наставниками, и потенциальными инвесторами. По итогам обучения представляются проекты, часть из которых после оценки экспертов получает поддержку в виде беспроцентного займа на два года. Социальное предпринимательство рассматривается как один из инструментов развития городской среды.

"Если говорить про итоги, собственно за три года реализации программы мы поддержали 47 бизнес-проектов. У нас нет цели поддержать все проекты, как и нет цели потратить все деньги на поддержку, мы, действительно, поддерживаем лучшие проекты. Мы выдали за три года более 68 млн рублей на поддержку предпринимательства", — сказал Сухотин в ходе выступления на форсайт-сессии форума, посвященной вопросам развития социального предпринимательства.

Он добавил, что самая большая сумма одобренной заявки от предпринимателей равнялась 9,5 млн рублей. Всего было подано чуть больше ста заявок от активных местных жителей регионов присутствия компании. Сухотин также сообщил, что практически все получившие поддержку проекты — успешны. Кроме того, около 10 человек, прошедших обучение в школе социального предпринимателя, но не получивших поддержку, открыли бизнес самостоятельно.