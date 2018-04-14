В Ленинградской области закончены взрывные работы на льду водоемов

Ленинградской области завершились взрывные работы на льду рек, проводимые в рамках подготовки к паводкоопасному периоду. С начала апреля подрывы льда проводились на реках Сясь, Свирь и Оять. В деревне Доможирово работы провели 10 апреля. Представители ООО «Инженерно-технического центра специальных работ и экспертизы» под руководством руководителя Иоханнеса Каллэ подготовили ледовые поля. Они заложили на двух полях размером 40 на 25 метров по пятнадцать зарядов взрывчатого вещества массой 120 килограммов. Чтобы в результате взрывов не пострадала рыба, работы проводились в два этапа — сначала запускался заряд малой мощности, а через несколько минут — более мощные. В мероприятии участвовали представители главного Управления МЧС России по Ленинградской области, Управления по обеспечению гражданской защиты правительства Ленинградской области, противопожарной службы, поисково-спасательного отряда, скорой помощи и ГИБДД , районной и Доможировсской администрации. Безопасность при проведении взрывов была соблюдена и на Ояти образовалось две промоины, которые помогут беспрепятственному прохождению льда.

По словам начальника Управления по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области Александра Астафурова, превентивные мероприятия дают результаты, и угроза потопления становится значительно меньше. Вода в реках продолжает повышаться, но после взрывных работ будет организовано наблюдение за её уровнем. В этом году из бюджета Ленинградской области на проведение превентивных мероприятий выделено более полутора миллионов рублей. Благодаря взаимодействию всех служб, задействованных в проведении ледовзрывных работ, на протяжении последних лет паводкоопасный период проходит в Лодейнопольском районе без серьёзных затоплений.