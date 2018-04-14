Ещё
В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессией 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 14 апреля /Синьхуа/ — Атака на Сирию — это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы России по обороне Юрия Швыткина.
"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Ю. Швыткин.
Он также отметил, что эти шаги не идут на пользу выстраиванию конструктивных отношений. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии В Узбекистане создается СЭЗ "Сирдаре" Правительство Таджикистана изучает проект маршрута железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»562
В РФ ответили на удары США по Сирии2004
Познер: «Это катастрофа для США»218
Россию предупреждали об ударе304
Названо число жертв атаки в Сирии123
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение