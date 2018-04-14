В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессией 

Москва, 14 апреля /Синьхуа/ — Атака на Сирию — это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы России по обороне Юрия Швыткина.
"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Ю. Швыткин.
Он также отметил, что эти шаги не идут на пользу выстраиванию конструктивных отношений. —0—