В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессией

"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Ю. Швыткин.

Он также отметил, что эти шаги не идут на пользу выстраиванию конструктивных отношений. —0—