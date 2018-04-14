В Оренбурге закрыли небезопасный торговый центр 

Сегодня оренбургская служба судебных приставов заблокировала вход в ТК «Три кита».
Посетителей на территорию торгового центра не пускают. Причиной закрытия стали проблемы с пожарной безопасностью помещений комплекса.
Комментировать ситуацию приставы пока отказываются. Известно только то, что ранее прокуратура Оренбурга обратилась в Ленинский райсуд и потребовала ограничить доступ оренбуржцев в «Три кита» по причине отсутствия на его территории необходимых систем и средств противопожарной безопасности.
На данный момент на территории ТК находится Юрий Колбанев, директор МКП «ГорТоргСевис». Корреспонденту «Урал56» удалось взять у него комментарий по поводу сложившейся ситуации. — Сейчас ведется работа с арендаторами в ТК «Три кита». У нас есть договоренность с директорами восьми торговых комплексов Оренбурга, куда в оперативном порядке могут переехать предприниматели с закрывающегося торгового центра. Администрация города заботится о малом бизнесе и делает все, чтобы он развивался. Мы сделаем все возможное, чтобы в этой ситуации не пострадали наши предприниматели, — поясняет Юрий Колбанев.
Напомним, что такие категоричные меры принимаются в связи с недавней трагедией, произошедшей в Кемерово. В конце марта там сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В огне погибло более 60 человек. В связи с этим правительство области принимает повышенные меры контроля за всеми торговыми центрами в регионе. По результатам проверок, «Три кита» вызвал больше всего нареканий.