В Оренбурге закрыли небезопасный торговый центр

Сегодня оренбургская служба судебных приставов заблокировала вход в ТК «Три кита».

Посетителей на территорию торгового центра не пускают. Причиной закрытия стали проблемы с пожарной безопасностью помещений комплекса.

Комментировать ситуацию приставы пока отказываются. Известно только то, что ранее прокуратура Оренбурга обратилась в Ленинский райсуд и потребовала ограничить доступ оренбуржцев в «Три кита» по причине отсутствия на его территории необходимых систем и средств противопожарной безопасности.

На данный момент на территории ТК находится Юрий Колбанев, директор МКП «ГорТоргСевис». Корреспонденту «Урал56» удалось взять у него комментарий по поводу сложившейся ситуации. — Сейчас ведется работа с арендаторами в ТК «Три кита». У нас есть договоренность с директорами восьми торговых комплексов Оренбурга, куда в оперативном порядке могут переехать предприниматели с закрывающегося торгового центра. Администрация города заботится о малом бизнесе и делает все, чтобы он развивался. Мы сделаем все возможное, чтобы в этой ситуации не пострадали наши предприниматели, — поясняет Юрий Колбанев.