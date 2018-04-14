Как пленный генерал Гитлера Вальтер фон Зейдлиц стал немецким «Власовым»

Зейдлиц тоже был предателем. Он почти стал«немецким Власовым», но его сотрудничество с советской властью ограничилось созданием союза пленных офицеров, выпуском газеты и пламенным призывом перед осажденным Кенигсбергом . Попытки создать свою армию жестко пресекались Сталиным. В то время как Гитлер позволил генералу Красной Армии и предателю Власову создать многотысячную группировку.

Зейдлиц не выполнял приказы Гитлера

31 января 1943 года Зейдлица взял в плен в окруженном Сталинграде 18-летний сержант. Для боевого генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха это был крайне неприятный момент. Ведь он просил разрешения у Гитлера начать совместно с Паулюсом операцию по прорыву русского кольца. Но Гитлер отказал ему. Паулюс поддержал решение фюрера. Но Зейдлиц стоял на своем. Он приказал своим подразделениям идти на штурм. Может быть, они прорвались, если бы Паулюс пришел на помощь. Но Паулюс сидел как крыса в своей норе и не вылезал оттуда в ожидании приказов из Берлина.

Главный специалист по деблокаде

Зейдлиц был кадровым немецким военным. Он с честью прошел первую мировую войну, а во время второй мировой, в феврале 1942 года смог вырвать из окружения шесть своих дивизий под Демянском . Он смог прорвать пять линий обороны советских войск и образовать спасительный коридор, по которому немцы вышли из плотного кольца окружения. С тех пор его считали одним из главных специалистов по деблокаде.

Мамаев Курган в Сталинграде взяли части именно под командованием Зейдлица.

Слезы Зейдлица

И вот его ведут уже как пленного на первый допрос в землянку к Василию Чуйкову , командующему 62-ой армией. Все, кто присутствовал на допросе, запомнили, как плакал закаленный в боях кадровый немецкий офицер, прапрадед которого также воевал с русскими. Барон Фридрих-Вильгельм Зейдлиц был кавалерийским генералом «чёрных гусар» при дворе Фридриха Великого . Но он в плен не попадал. А вот его потомок вынужден в силу бездарного командования штабных крыс в Берлине, так считал Зейдлиц, рассказывать все подробности и испытывать непередаваемые муки унижения боевого офицера в плену. Возможно, что это стало одной из главных причин того, что Зейдлиц охотно пошел на сотрудничество с советскими властями. Пример Паулюса, который также согласился на сотрудничество, стал ориентиром для многих немецких пленных офицеров.

Зейдлиц становится немецким «Власовым»

Советская пропагандистская машина, в жернова которой попались такие важные лица, смогла работать эффективнее. Было принято решение о создании «Союза немецких офицеров».

В середине сентября 1943 года под Москвой , в поселке Лунево в лагере военнопленных прошло первое заседание союза. Около сотни немецких офицеров приняли решение, что Президентом нового общества станет Зейдлиц. Понятно, что предварительная работа с офицерами была проведена сотрудниками НКВД очень тщательно. Все главные действующие лица были определены и дали заранее свое согласие. Никаких скандалов на этом странном съезде в лагере военнопленных не возникло. Так Зейдлиц стал важной фигурой. Он также вошел в комитет «Свободная Германия», который выпускал одноименную газету для немецких солдат на фронте.

Безусловно, об активной работе Зейдлица с Советами стало известно в Германии . Его заочно приговорили в 1944 году к высшей мере наказания. И было за что. Ведь он написал программный меморандум и отослал его Сталину, в котором предлагал создать армию из числа немецких военнопленных для борьбы против Гитлера. Сталин это начинание не одобрил. Текст документа был засекречен на долгие годы.

Пламенное обращение в Кенигсберге

Однако Зейдлиц на этом не успокоился. Он снова засел за написание документа, в котором предложил создать специальное десантное подразделение для поимки фюрера в Восточной Пруссии. А когда началась осада Кенигсберга, Зейдлиц снова попросил разрешение на формирование отдельной немецкой дивизии Красной армии.

Но эти начинания Сталиным были отклонены. Взамен активному немецкому генералу предложили обратиться к немецким солдатам в осажденном Кенигсберге и предложить сдать оружие. Это поручение пленный генерал выполнил на «отлично». Историки считают, что пламенное обращение Зейдлица произвело неизгладимое впечатление на немцев. Они сложили оружие.

Германия — 17-я союзная республика СССР

Когда Ялтинская конференция была в самом разгаре, Зейдлиц и тут не стал молчать. Он предложил присоединить Германию к СССР в качестве 17-ой союзной республики.

Вместо лагеря — дача

В конце войны условия содержания Зейдлица и других пленных генералов изменились. Несмотря на то, что в лагере они жили в отдельном доме, питались по специальному меню и готовили для них преимущественно итальянские повара, все же за колючей проволокой несвобода ощущалась острее. Когда в 1945 году генерал стал жить на специализированной даче НКВД и писать воспоминания о Сталинградской битве, он смог вздохнуть свободнее. Иногда к нему приезжали и просили дать консультацию сценаристы фильма «Сталинградская битва». Громких политических заявлений Зейдлиц, наученный горьким опытом отказов, больше не предпринимал. В относительном спокойствии прошло пять лет.

Немецкий «Власов» дожил в ГДР до 87 лет Неожиданно советская правоохранительная система заинтересовалась пленным генералом. На основании показаний Паулюса суд в 1950 году приговорил Зейдлица к 25 годам за военные преступления. Он снова попал в лагерь.

Но генерал был счастливым. Спустя пять лет после смерти вождя народов Сталина, его отпустили на свободу. Он поселился на территории бывшей ГДР, и прожил вполне благополучную старость до 87 лет в отличие от своего исторического аналога генерала Власова, сдавшегося в плен немцам и казненного в 1946 году по приговору военного суда СССР.