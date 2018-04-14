В Подмосковье проходят митинги против свалок

Жители нескольких городов Московской области вышли на митинги против мусорных полигонов, передает «Коммерсантъ».

Волоколамске на согласованный с властями митинг собрались около 500 человек, они требуют полного закрытия полигона бытовых отходов «Ядрово».

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне «Ядрово» должны понести ответственность его владельцы.