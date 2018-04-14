Ещё
В Подмосковье проходят митинги против свалок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье проходят митинги против свалок 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Жители нескольких городов Московской области вышли на митинги против мусорных полигонов, передает «Коммерсантъ».
Люди вышли на акции в Балашихе, Дмитрове, Клину, Коломне, Красноармейске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Шатуре.
В Волоколамске на согласованный с властями митинг собрались около 500 человек, они требуют полного закрытия полигона бытовых отходов «Ядрово».
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за ситуацию на полигоне «Ядрово» должны понести ответственность его владельцы.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле контролируют ситуацию вокруг свалки в Волоколамске.
Газета.Ru: последние новости
Депутат Госдумы уверен, что ответные санкции России затронут Украину Умер Милош Форман Кадыров отреагировал на внесение в Думу законопроекта об ответе на политику США
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии315
Путин прокомментировал атаку по Сирии1531
Захарова отреагировала на ночной удар127
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии123
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»205
Видео
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение