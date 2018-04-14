Ещё
Отходы перестали принимать на старой карте полигона «Ядрово» в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отходы перестали принимать на старой карте полигона «Ядрово» в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В субботу на старой карте полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья перестали принимать отходы, первый этап подготовки территории к дегазации завершен, сообщил заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков.
«Сегодня мы проверили подготовку к дегазации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Первый этап — формирование тела полигона — завершен. Прием отходов на старое тело полигона прекращен», — написал Чупраков на своей станице в Facebook.
Директор ООО «Ядрово» Максим Конопко отметил, что на подготовленное тело полигона голландские специалисты на следующей неделе начнут устанавливать систему дегазации. Вчера из Нидерландов были отправлены три трака с оборудованием и материалами, машины уже в пути. Вся необходимая техника для работы с российской стороны подготовлена, в том числе экскаватор, к которому будет крепиться стичер.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что через пять дней из Амстердама в Подмосковье доставят ститчеры и специальную смесь из песка и полимеров. Ее уложат на колодцы Multriwell для сбора фильтрата и свалочного газа. Барьер будет почти непроницаемым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
РИАМО: последние новости
В России предлагают запретить принимать на работу граждан США Дома культуры Подмосковья в 2017 году заработали 1 млрд рублей В Подмосковье начался весенний сезон охоты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1057
Сирия отбивалась от атаки «Буками»980
«Оскорбление президента России неприемлемо»120
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»107
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН152
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение