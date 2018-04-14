Отходы перестали принимать на старой карте полигона «Ядрово» в Подмосковье

В субботу на старой карте полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья перестали принимать отходы, первый этап подготовки территории к дегазации завершен, сообщил заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков

«Сегодня мы проверили подготовку к дегазации полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Первый этап — формирование тела полигона — завершен. Прием отходов на старое тело полигона прекращен», — написал Чупраков на своей станице в Facebook.

Директор ООО «Ядрово» Максим Конопко отметил, что на подготовленное тело полигона голландские специалисты на следующей неделе начнут устанавливать систему дегазации. Вчера из Нидерландов были отправлены три трака с оборудованием и материалами, машины уже в пути. Вся необходимая техника для работы с российской стороны подготовлена, в том числе экскаватор, к которому будет крепиться стичер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что через пять дней из Амстердама в Подмосковье доставят ститчеры и специальную смесь из песка и полимеров. Ее уложат на колодцы Multriwell для сбора фильтрата и свалочного газа. Барьер будет почти непроницаемым.