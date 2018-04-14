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Первая очередь метро в Красноярске может появиться в ближайшие пять лет
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Первая очередь метро в Красноярске может появиться в ближайшие пять лет 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Первая очередь метро в Красноярске может появиться в ближайшие пять лет. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
"Нам нужен сначала проект. И если он появится, метро может появиться, я надеюсь, в ближайшие пять лет", — сказал Усс. Он добавил, сейчас власти занимаются определением потенциальных подрядчиков, которые в том числе займутся перепроектированием проекта метро и предпринимают «организационные усилия, чтобы в федеральном бюджете появились пусть небольшие, но средства на эти цели (разработку нового проекта)».
По словам Усса, перепроектировка проекта метро может уменьшить стоимость его строительства, не уточнив насколько.
В настоящее время в Красноярске нет ни одной действующей станции метро — его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и остановилось в 2010 году, с 2013 года оно было законсервировано.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Козаку рассмотреть вопрос создания метрополитена в Красноярске.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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