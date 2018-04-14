Первая очередь метро в Красноярске может появиться в ближайшие пять лет

"Нам нужен сначала проект. И если он появится, метро может появиться, я надеюсь, в ближайшие пять лет", — сказал Усс. Он добавил, сейчас власти занимаются определением потенциальных подрядчиков, которые в том числе займутся перепроектированием проекта метро и предпринимают «организационные усилия, чтобы в федеральном бюджете появились пусть небольшие, но средства на эти цели (разработку нового проекта)».

По словам Усса, перепроектировка проекта метро может уменьшить стоимость его строительства, не уточнив насколько.

В настоящее время в Красноярске нет ни одной действующей станции метро — его строительство началось в октябре 1995 года, неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием и остановилось в 2010 году, с 2013 года оно было законсервировано.