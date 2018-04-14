Соединение дорог Тувы и Алтая создаст прямой путь для сибирского бизнеса в Китай

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Строительство небольшого отрезка дороги, соединяющего транспортную сеть Тувы и Горного Алтая , создаст прямой путь для сибирского бизнеса на рынки Западного Китая. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Пока он (глава Республики Алтай — прим. ТАСС) дал согласие. С нашей стороны завершаются уже изыскательские работы, остается только определить подрядчиков и начать строительство. Соединить дорожную сеть выгодно, так как даст нам прямой путь на пограничный пункт пропуска Ташанта, это выход для бизнеса в Западный Китай. Расстояние с 4 тыс. километров сокращается в несколько раз", — сказал Кара-оол.

Абаза ( Также он отметил, что Тува заинтересована в ремонте дороги Ак-Довурак Хакасия ), что в перспективе может дать региону прямое сообщение с Новосибирском . Кроме того, реконструкция в регионе пропускной пункта Хандагайты позволит выйти на рынки Монголии Китая . Еще 1 января 2017 года на Хандагайты была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. Реконструкция пункта пропуска будет способствовать приданию ему многостороннего статуса, чего правительство Тувы добивается несколько лет.