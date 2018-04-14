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Соединение дорог Тувы и Алтая создаст прямой путь для сибирского бизнеса в Китай
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Соединение дорог Тувы и Алтая создаст прямой путь для сибирского бизнеса в Китай 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство небольшого отрезка дороги, соединяющего транспортную сеть Тувы и Горного Алтая, создаст прямой путь для сибирского бизнеса на рынки Западного Китая. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).
"Пока он (глава Республики Алтай — прим. ТАСС) дал согласие. С нашей стороны завершаются уже изыскательские работы, остается только определить подрядчиков и начать строительство. Соединить дорожную сеть выгодно, так как даст нам прямой путь на пограничный пункт пропуска Ташанта, это выход для бизнеса в Западный Китай. Расстояние с 4 тыс. километров сокращается в несколько раз", — сказал Кара-оол.
Также он отметил, что Тува заинтересована в ремонте дороги Ак-Довурак — Абаза (Хакасия), что в перспективе может дать региону прямое сообщение с Новосибирском. Кроме того, реконструкция в регионе пропускной пункта Хандагайты позволит выйти на рынки Монголии и Китая. Еще 1 января 2017 года на Хандагайты была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. Реконструкция пункта пропуска будет способствовать приданию ему многостороннего статуса, чего правительство Тувы добивается несколько лет.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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