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Минфин РФ видит потенциал в «Алюминиевой долине» в непростой внешнеэкономической ситуации
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Минфин РФ видит потенциал в «Алюминиевой долине» в непростой внешнеэкономической ситуации 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ считает необходимым поддержать проекты в «Алюминиевой долине» Красноярского края в условиях нынешней непростой внешнеэкономической ситуации. Об этом сообщил в рамках панельной сессии третьего дня Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) замминистра финансов РФ Андрей Иванов.
"Видим огромный потенциал в «Алюминиевой долине» в Красноярском крае. Особенно сейчас, когда нам очень нужен спрос для поддержания алюминиевого производства и сохранения рабочих мест в условиях непростой внешнеэкономической ситуации", — сказал он.
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