Минфин РФ видит потенциал в «Алюминиевой долине» в непростой внешнеэкономической ситуации

"Видим огромный потенциал в «Алюминиевой долине» в Красноярском крае. Особенно сейчас, когда нам очень нужен спрос для поддержания алюминиевого производства и сохранения рабочих мест в условиях непростой внешнеэкономической ситуации", — сказал он.