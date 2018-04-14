Минфин РФ видит потенциал в «Алюминиевой долине» в непростой внешнеэкономической ситуации 

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ считает необходимым поддержать проекты в «Алюминиевой долине» Красноярского края в условиях нынешней непростой внешнеэкономической ситуации. Об этом сообщил в рамках панельной сессии третьего дня Красноярского экономического форума (КЭФ-2018) замминистра финансов РФ Андрей Иванов.
"Видим огромный потенциал в «Алюминиевой долине» в Красноярском крае. Особенно сейчас, когда нам очень нужен спрос для поддержания алюминиевого производства и сохранения рабочих мест в условиях непростой внешнеэкономической ситуации", — сказал он.