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Толпы новосибирцев заполонили площадки «Тотального диктанта»
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Толпы новосибирцев заполонили площадки «Тотального диктанта» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске стартовал «Тотальный диктант» — тысячи новосибирцев решили проверить свою грамотность и заполонили площадки.
Как сообщили организаторы в группе «Тотального диктанта» соцсети «ВКонтакте», для участия в акции зарегистрировались более 126 тысяч человек. Всего в Новосибирске открыли 65 площадок. Центральной стал аэропорт «Толмачёво» — здесь текст продиктует известный новосибирец, юморист, актёр и телеведущий Андрей Бочаров. Самое большое количество участников примет НГУ — здесь диктант прочтёт языковой помощник Алиса компании «Яндекс». Кроме того, диктант напишут на земной орбите, на трёх бортах авиакомпании S7 Airlines и в 76 странах мира.
В этом году участники напишут под диктовку отрывки из нового романа татарской писательницы Гузель Яхиной.
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