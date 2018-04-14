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Под Волгоградом выгоревшую дотла дубраву засадят новыми деревьями
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Под Волгоградом выгоревшую дотла дубраву засадят новыми деревьями 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На выгоревшем участке Волго-Ахтубинской поймы высадят две тысячи новых деревьев.
— От сильного пожара пострадала дубрава на берегу ерика Гнилой, — уточнили организаторы экологической акции. — Сегодня на месте, где когда-то росли раскидистые деревья, горожане вернут две тысячи черешчатых дубов и татарских кленов.
Встречать добровольцев, которые решат посадить дерево, будут на дороге Средняя Ахтуба — Краснослободск на повороте к хутору Лебяжья Поляна. Время сбора — 10:30.
Волгоград может получить еще девять тысяч саженцев за победу в интернет-акции «Аллея Славы». В этом году вместе со многими российскими городами на деревья будут претендовать страны таможенного союза: Казахстан, Армения. В конце марта Волгоград выбился в лидеры голосования среди городов-миллионников. Сегодня шансов получить молодые саженцы стало намного меньше — в большом рейтинге Волгоград опустился на третью строчку.
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