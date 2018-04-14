Под Волгоградом выгоревшую дотла дубраву засадят новыми деревьями

На выгоревшем участке Волго-Ахтубинской поймы высадят две тысячи новых деревьев.

— От сильного пожара пострадала дубрава на берегу ерика Гнилой, — уточнили организаторы экологической акции. — Сегодня на месте, где когда-то росли раскидистые деревья, горожане вернут две тысячи черешчатых дубов и татарских кленов.

Встречать добровольцев, которые решат посадить дерево, будут на дороге Средняя Ахтуба — Краснослободск на повороте к хутору Лебяжья Поляна. Время сбора — 10:30.