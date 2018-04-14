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Путин поручил построить в Козельском районе бассейн
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Путин поручил построить в Козельском районе бассейн 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В список поручений президента России Владимира Путина, подготовленный по результатам встречи с женщинами-предпринимателями, состоявшейся 7 марта в Самаре, и опубликованный на официальном сайте Кремля, вошло строительство бассейна в Козельском районе. Ответственными за исполнение этого поручения назначены министр спорта России Павел Колобков и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Напомним, бассейн для Козельского района на этой встрече у Путина попросила Светлана Нилова, совладелец крестьянско-фермерского хозяйства «Нил». По ее словам, Козельский район дважды включался в федеральную программу строительства бассейнов, но каждый раз из нее выпадал. «Бассейн в Козельском районе будет», — сказал тогда президент, постукивая кулаком по столу.
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