В период месячника благоустройства предстоит убрать свыше 30 тысяч километров дорог — Тресков

С 14 апреля в Подмосковье проходит месячник благоустройства. В честь этого в Красногорске стартовал парад коммунальной техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской обласи Игорь Тресков сообщил, что дорожникам области предстоит убрать «порядка 37 тысяч километров дорог».

Для того чтобы осуществить за месяц эту уборку после сложного зимнего периода, нам необходимо привлечь (и мы уже привлекли) порядка 10 тысяч сотрудников, которые будут постоянно, ежедневно принимать участие в уборке дорог. Кроме того, будут использованы порядка 4 тысяч единиц техники

— Игорь Тресков.

Также министр сообщил, что за последние годы было приобретено порядка тысячи единиц специализированной техники.

Она регулярно обновляется, и то, что мы сегодня видим, это та техника, которая была приобретена в прошлом году по специальному поручению губернатора

— Игорь Тресков.

По словам Игоря Трескова, дорожная техника универсальна, ее оборудование меняется в зависимости от времени года.