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Губернатор Подмосковья откроет парад коммунальной техники в Красногорске
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Губернатор Подмосковья откроет парад коммунальной техники в Красногорске 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
В субботу, 14 апреля, в Московской области стартовал месячник благоустройства региона. Начнется это событие с парада коммунальной техники в Красногорске, который откроет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На площади уже выстроилось около 300 единиц техники — поливальные машины, погрузчики, автовышки.
В последнее время парк коммунальной техники в Подмосковье регулярно обновляется. Осенью губернатор вручил около 200 единиц техники разным районам. Сейчас в области покупают универсальную технику, которая может работать и зимой, и летом. За последние четыре года парк коммунальной техники объединился на тысячу единиц, потребность закрыта на 70%.
Современная коммунальная техника поступила в 21 муниципалитет: Волоколамский, Дмитровский, Ленинский, Можайский, Клинский, Наро-Фоминский, Серпуховской, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Ступинский и Щелковский районы; и в шесть городских округов: Балашиха, Восход, Звездный городок, Коломенский, Звенигород, Орехово-Зуево.
По словам министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина, муниципалитеты лучше знают свои проблемы и потребности и сами формируют запросы на необходимую технику.
Месячник благоустройства в Подмосковье пройдет с 14 апреля по 14 мая. Органы местного самоуправления организуют благоустройство общественных территорий, дворовые субботники и уборку подъездов. Общеобластной субботник пройдет 21 апреля. Все неравнодушные жители смогут принять в нем участие и помочь в уборке территорий у собственных домов.
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