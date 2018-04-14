«Робот-кассир» за 920 тыс. рублей заменит живых людей в Ростовском Зоопарке

Зоопарк Ростова-на-Дону с 26 июня запустит продажу билетов с помощью «Робота-кассира». Соответствующее соглашение было подписано в конце марта. Информационный сервисный робот-кассир Waybot, разработанный выпускниками и студентами ДГТУ будет использоваться как альтернатива обычным билетным кассам и со временем может полностью заменить кассиров-людей. Стоимость одного такого робота Ростовскому Зоопарку обойдется в 920 тысяч рублей, сообщает «Первый номер». Планируется, что робот-кассир будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через Интернет, а также продавать их за безналичный расчет.