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«Робот-кассир» за 920 тыс. рублей заменит живых людей в Ростовском Зоопарке
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«Робот-кассир» за 920 тыс. рублей заменит живых людей в Ростовском Зоопарке 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
Зоопарк Ростова-на-Дону с 26 июня запустит продажу билетов с помощью «Робота-кассира». Соответствующее соглашение было подписано в конце марта. Информационный сервисный робот-кассир Waybot, разработанный выпускниками и студентами ДГТУ будет использоваться как альтернатива обычным билетным кассам и со временем может полностью заменить кассиров-людей. Стоимость одного такого робота Ростовскому Зоопарку обойдется в 920 тысяч рублей, сообщает «Первый номер». Планируется, что робот-кассир будет встречать посетителей и распечатывать билеты, приобретенные через Интернет, а также продавать их за безналичный расчет.
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