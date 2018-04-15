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Рябков: весь арсенал химоружия Сирии уничтожен под строжайшим международным контролем
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Рябков: весь арсенал химоружия Сирии уничтожен под строжайшим международным контролем 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Весь арсенал химического оружия Сирии был уничтожен при строгом международном контроле, обвинения со стороны США в неполном его уничтожении абсолютно непонятны. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Процесс уничтожения [сирийского химоружия] осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США, причем под строжайшим международным контролем, — подчеркнул он. — Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила".
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