Рябков: весь арсенал химоружия Сирии уничтожен под строжайшим международным контролем

Сергей Рябков. МОСКВА , 15 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Весь арсенал химического оружия Сирии был уничтожен при строгом международном контроле, обвинения со стороны США в неполном его уничтожении абсолютно непонятны. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России

"Процесс уничтожения [сирийского химоружия] осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлеченных стран, в том числе США, причем под строжайшим международным контролем, — подчеркнул он. — Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чем не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила".