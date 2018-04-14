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Казанские противники МСЗ достучались до Совета по правам человека
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Казанские противники МСЗ достучались до Совета по правам человека 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Совет при президенте РФ по правам человека проведет в Казани выездное совещание в связи с обращением экоактивистов.
«В Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поступило обращение от гражданских активистов из РТ, в котором высказывается серьезная озабоченность ситуацией в части обращения с отходами, а также низким уровнем взаимодействия между руководством республики и общественными организациями», — отмечает пресс-служба совета.
В ходе совещаний СПЧ по обеспечению прав граждан на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду при утилизации отходов совет не раз предлагал органам власти наладить и вести конструктивный диалог с представителями общественности, пишут представители совета.
«Однако поступившее обращение показывает, что вместо реализации рекомендаций Совета граждане сталкиваются с попытками давления на активистов со стороны правоохранительных органов. Например, в обращении говорится, что три активистки, отстаивающие конституционные права на благоприятную окружающую среду, были незаконно задержаны на следующий день после встречи с мэром Казани Ильсуром Метшиным, на которой они высказались против строительства мусоросжигательного завода в Казани. Кроме того, по словам заявителей, движению против строительства мусоросжигательного завода было необоснованно отказано в проведении митинга 7 апреля».
В ближайшее время Совет проведет в Республике Татарстан выездное совещание постоянной комиссии по экологическим правам. Цель — организовать конструктивный диалог между представителями общественности (в том числе авторами обращения) и руководством РТ и Казани.
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