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Город станет зеленее: на субботнике в Ростове высадят 17 тысяч деревьев и кустарников
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Город станет зеленее: на субботнике в Ростове высадят 17 тысяч деревьев и кустарников 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 14 апреля, во всех районах города проходит субботник, который объединили с «Днем древонасаждений». В нем участвуют более 15 тысяч человек.
— Всего планируется высадить около восьми тысяч деревьев и более девяти тысяч кустарников. Кроме того, нужно будет вывезти с территории города более 900 тонн мусора, — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Праздник «День древонасаждения» проходит в Ростове и области уже в шестой раз. С 2014 года его решили проводить дважды в год — весной и осенью.
В Аксайском районе сейчас тоже сажают деревья. Местные жители наводят чистоту и готовятся к встрече туристов ЧМ-2018.
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