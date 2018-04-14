Город станет зеленее: на субботнике в Ростове высадят 17 тысяч деревьев и кустарников

Сегодня, 14 апреля, во всех районах города проходит субботник, который объединили с «Днем древонасаждений». В нем участвуют более 15 тысяч человек.

— Всего планируется высадить около восьми тысяч деревьев и более девяти тысяч кустарников. Кроме того, нужно будет вывезти с территории города более 900 тонн мусора, — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области

Праздник «День древонасаждения» проходит в Ростове и области уже в шестой раз. С 2014 года его решили проводить дважды в год — весной и осенью.

В Аксайском районе сейчас тоже сажают деревья. Местные жители наводят чистоту и готовятся к встрече туристов ЧМ-2018.