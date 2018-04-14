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Чудовище эпохи динозавров: из глубин океана случайно выловили акулу, которая жила 80 миллионов лет назад
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Чудовище эпохи динозавров: из глубин океана случайно выловили акулу, которая жила 80 миллионов лет назад 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Группа биологов Института моря и атмосферы совершенно случайно достала из сетей доисторическую акулу. Случай у побережья Алгарви запомнится им надолго — никто и не подозревал, что эти существа вообще живут тут!
Плащеносная акула появилась на Земле примерно в одно время с динозаврами, то есть 80 миллионов лет назад. Сейчас это удивительное создание остается самым старым живым организмом на всей планете.
По известным причинам биологи очень плохо понимают поведение и образ жизни реликтовых акул. Для человека плащеносцы не опасны, хотя триста зубов в пасти акулы могут напугать кого угодно.
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