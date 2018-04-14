В Самаре на «гагаринский» субботник выйдут 60 тысяч жителей

В субботу, 14 апреля, в Самаре пройдет «гагаринский» субботник. По предварительным подсчетам на него выйдут около 60 тысяч жителей. Об этом 63.ru сообщили в городской думе.

— Принять участие в нем может каждый. Необходимый инвентарь не придется приобретать или искать у знакомых. Его можно получить в специализированных пунктах, обратившись в администрацию района или к управляющему микрорайоном, — рассказали в гордуме.

Впереди у самарцев еще два субботника: 21-го состоится общегородской, 28-го — в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.

Для бюджетников, которые примут участие в субботниках, даже придумали приятный стимул. Самых активных студентов наградят приятными бонусами — путевками к морю.