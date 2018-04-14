Ещё
В Самаре на «гагаринский» субботник выйдут 60 тысяч жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

В Самаре на «гагаринский» субботник выйдут 60 тысяч жителей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В субботу, 14 апреля, в Самаре пройдет «гагаринский» субботник. По предварительным подсчетам на него выйдут около 60 тысяч жителей. Об этом 63.ru сообщили в городской думе.
— Принять участие в нем может каждый. Необходимый инвентарь не придется приобретать или искать у знакомых. Его можно получить в специализированных пунктах, обратившись в администрацию района или к управляющему микрорайоном, — рассказали в гордуме.
Впереди у самарцев еще два субботника: 21-го состоится общегородской, 28-го — в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу.
Для бюджетников, которые примут участие в субботниках, даже придумали приятный стимул. Самых активных студентов наградят приятными бонусами — путевками к морю.
63.ru: последние новости
«Там же трупы людей будут жечь!»: за и против строительства крематория под Самарой Прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Европа» из-за нарушений противопожарной безопасности В Отрадном сотрудники ФСБ задержали футбольного хулигана за посты в соцсетях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»573
В РФ ответили на удары США по Сирии2006
Познер: «Это катастрофа для США»218
Названо число жертв атаки в Сирии124
Россию предупреждали об ударе307
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение