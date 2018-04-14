Более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» выпустили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция по сирийской территории.
Как сообщили в министерстве обороны РФ, удар был нанесен по военным и гражданским объектам, передает ТАСС.
Отмечается, что значительную часть ракет еще на подлете уничтожили системы сирийской ПВО.
В ведомстве также добавили, что атака велась из Красного моря с двух кораблей американских ВМС, тактической авиацией над Средиземным морем, а также из района Эт-Танф бомбардировщиками B-1B, принадлежащими США.