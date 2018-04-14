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Прокуратура Приморья выявила нарушения в исправительной колонии
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Прокуратура Приморья выявила нарушения в исправительной колонии 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Прокурор края Сергей Бессчасный прибыл в село Горное Михайловского района для проверки исполнения законов в исправительной колонии № 10, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Проверка проводилась совместно с членами наблюдательной комиссии Приморского края по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
В связи с выявленными нарушениями принят комплекс мер по их устранению. Сотрудники исправительной колонии, допустившие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, привлечены к административной ответственности.
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