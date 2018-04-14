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Ауровиль — город-мечта, в котором никому нет дела до политики
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Ауровиль — город-мечта, в котором никому нет дела до политики 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Если вы устали жить среди проблем и постоянного добывания денег, если вы целыми днями бегаете по кругу и темп все ускоряется и ускоряется, то самое время подумать о переезде в сказочный Ауровиль. Это — город-мечта, а также место, где нет политиков и национальных различий между людьми.
Ауровиль, или иначе «город рассвета», находится в южной части Индии. Это место — своеобразный интернациональный эксперимент под эгидой ЮНЕСКО.
Когда-то, в 1968 году, в Ауровиль приехали представители сотни стран и привезли с собой землю из своих мест. Они сложили ее в специальные урны и закопали около храма Матримандир. Именно здесь все граждане Ауровиля собираются и обсуждают проблемы своего города. Матримандир символизирует собой образ жизни, избавляющий людей от политических, финансовых и социальных различий.
Матримандир представляет собой здание с золотым куполом. Тут жители города любят медитировать. Кстати, изначально Ауровиль был рассчитан для проживания 50 тысяч человек. Однако постоянно в нем находится лишь 2 тысячи жителей. Большинство из них местные индийцы. Но также есть французы, немцы, израильтяне, американцы и русские. Дома людей расположены по спирали, начиная от центра города.
В Ауровиле, кстати, есть свои поля, заводы, пекарни, школы, а также своя газета. Каждому жителю тут находится дело по душе. Люди получают за свой труд зарплату в размере 90 евро. Жители понимают, что все, что они делают, идет на благо человечества. Ведь все они — один большой эксперимент.
Любопытно, что в Ауровиле нет градоначальника. Решения принимаются специальными исследовательскими группами, а затем утверждаются голосованием жителей.
Если вы хотите стать жителем этого удивительного города, то все просто. Купите дом в Ауровиле и вам установят испытательный срок. Только будьте готовы к тому, что постоянные жители города в итоге не захотят вас принять в свой дружный коллектив.
Также надо быть готовым к тому, что на территории этого места совсем нет машин, жители передвигаются на мопедах. Если вы думаете, что жить в Ауровиле сплошной восторг и удовольствие, то вы ошибаетесь. Там все знают друг друга и постоянного общения избежать не удастся. Несмотря на то что город-мечта выглядит как рай, выжить там нелегко психологически. Иначе, чем объяснить тот факт, что после переезда в Ауровиль влюбленные пары обычно расстаются.
Если вы собрались посетить прекрасную Индию, то обязательно почитайте наши советы. В них вы найдете ответы на свои возможные вопросы, а также узнаете, как избежать пяти самых распространённых проблем в этой стране.
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