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ТЦ «Карамель» в Иркутске закрыт до 13 мая
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ТЦ «Карамель» в Иркутске закрыт до 13 мая 

АиФ Иркутск 50 минут назад
Фото: Байкал24.ru
Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Карамель» в Иркутске закрыт до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
По данным пресс-службы, до 13 мая руководству ТРЦ необходимо привести в работоспособное состояние систему автоматической пожарной сигнализации, автоматическую установку водяного пожаротушения, системы дымоудаления, а также обеспечить сигналы системы оповещения и управления эвакуацией нормативным уровнем звука.
О приостановлении работы ТРЦ ходатайствовала прокуратура. Октябрьским районным судом Иркутска данное ходатайство было удовлетворено.
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