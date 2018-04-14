ТЦ «Карамель» в Иркутске закрыт до 13 мая

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Карамель» в Иркутске закрыт до устранения всех нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

По данным пресс-службы, до 13 мая руководству ТРЦ необходимо привести в работоспособное состояние систему автоматической пожарной сигнализации, автоматическую установку водяного пожаротушения, системы дымоудаления, а также обеспечить сигналы системы оповещения и управления эвакуацией нормативным уровнем звука.